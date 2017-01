INTERNACIONAL FBI será investigado por caso

de e-mails de Hillary Clinton

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (EUA) anunciou nessa quinta-feira (12) que abrirá investigação para verificar a sua atuação e a do FBI na véspera das eleições de novembro do ano passado, no chamado "E-mailgate", escândalo sobre o uso de e-mails privados pela então candidata democrata à presidência norte-americana, Hillary Clinton. Esta deve ser a última decisão de relevância da pasta nos poucos dias que restam do mandato do atual presidente do país, Barack Obama. A informação é da Agência Ansa.



O inspetor-geral do Departamento de Justiça, Michael Horowitz, deverá avaliar como os dirigentes da agência federal cuidaram do caso e por que decidiram reabri-lo na véspera das eleições, descobrindo assim se a decisão foi gerada por motivações políticas ou se houve má condução do caso.



A investigação também analisará as decisões do diretor do FBI, James Comey, que, poucos dias antes das eleições, enviou carta ao Congresso dos EUA comunicando que o caso contra Hillary seria reaberto, pois novos e-mails estavam sendo investigados.



Os democratas culpam o diretor da agência de ter conduzido as investigações sobre a ex-candidata de maneira que teria causado sua derrota na corrida eleitoral.



Esses novos e-mails pesquisados pelo FBI seriam os encontrados em um notebook de Anthony Weiner, marido de Huma Abedin, assessora de Hillary na época. No dia 6 de novembro do ano passado, a dois dias das eleições, Comey disse que as investigações dos e-mails não provavam nenhum outro delito cometido pela democrata.



Além disso, também será alvo da investigação a declaração dada por Comey, em entrevista coletiva em julho do ano passado, de que Hillary e sua equipe foram "extremamente descuidados".



A ex-candidata democrata foi acusada de fazer uso indevido de um servidor de e-mail privado para enviar mensagens oficiais no período em que era secretária de Estado de Obama, entre 2009 e 2013, colocando em risco a segurança nacional.