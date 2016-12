Material apreendido Família filmou 'salto para morte'

de bungee jump em São Paulo

A Polícia Civil deve ouvir nos próximos dias as testemunhas do salto de bungee jump que terminou com a morte de um homem no último fim de semana, em Mairinque, interior de São Paulo. Fábio Ezequiel Morais, de 35 anos, pulou de uma ponte de 40 metros de altura.

O laudo da perícia só deve sair na segunda quinzena de janeiro. A empresa MF Locação disse que Fábio recebeu os primeiros socorros e foi levado ao hospital. A MF informou também que está tomando todas as providências para apurar as causas do acidente.

Veja abaixo o vídeo do momento do salto: