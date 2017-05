Visita Inusitada Família de macacos são flagrados 'passeando' por casas de Sorocaba Família 'visitou' casa no bairro Vila Haro, onde está localizado o zoológico da cidade

Uma família de macacos surpreendeu moradores da Vila Haro, em Sorocaba (SP), durante uma "visita" inesperada pelo bairro nesta quinta-feira (4). Os animais andaram por telhados e quintais de algumas residências.

Os primatas da espécie bugio vivem em uma mata perto do Zoológico Municipal de Sorocaba (SP), que fica perto e encontram refúgio e comida na vizinhança.

Quem teve uma dessas visitas inusitadas foi a dona de casa Noêmia Moraes, que aproveitou para dar comida aos animais durante a rápida passagem. “Ouvi um barulho e fui ver o que era. Olhei pela minha janela e tinham quatro no telhado. Eu dei banana e comeram quase que na minha mão. Tinha uma mãe com um filhote e, assim que comeram, foram embora”, diz.

No entanto, quem está há anos em casas na região já está acostumado a ver a movimentação pelas árvores e até pela fiação elétrica. “Eles passeiam por tudo aqui. É lindo de se ver”, conta a dona de casa Marta Lopes.

A reportagem flagrou parte da família passeando por fios de alta tensão. Em uma das ruas, os animais aproveitam um arco formado por galhos para irem até o zoológico em busca de comida.

De acordo com a bióloga do zoo, Cecília Pessutti, os macacos da espécie bugio são comuns na região de São Paulo e que já viviam no local antes mesmo da urbanização.

“O último remanescente de mata nesta região da cidade de Sorocaba é o zoológico. Então, aqui, eles encontram abrigo para dormir, encontram folhas e frutos que é o que eles comem”.

Ainda segundo a bióloga, eles não têm contato com os cerca de 50 macacos de várias espécies que vivem no zoológico e são cuidados pela equipe. Os espaços são fechados para nenhum animal escapar ou ser alimentado por visitantes.

“Cada vez que você começa alimentar com fruto ou qualquer outro tipo de alimento, o bicho vai fixar aquele lugar. Então, todos tem que conviver bem, mas não alimentar”, aconselha a bióloga sobre dar comida para os bugios que vivem soltos no bairro.