Fachin reduz fiança de assessor de Lúcio Vieira Lima preso com Geddel

O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), reduziu pela metade a fiança devida por Job Ribeiro Brandão, assessor do deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA) preso no desdobramento da operação da Polícia Federal que encontrou R$ 51 milhões no apartamento do ex-ministro Geddel Vieira Lima.

Dois dias após a prisão, o ministro mandou soltar o assessor sob a condição de que pagasse, em até cinco dias, cem salários mínimos (R$ 93,7 mil). A defesa, no entanto, recorreu alegando que ele não tinha esse dinheiro e pedindo uma fiança “justa e proporcional”.

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, concordou com o pedido, considerando que ele recebe pouco mais de R$ 14 mil por mês como secretário parlamentar.

Com a decisão, Job deverá pagar R$ 46,8 mil em até 48 horas, sob pena de ter de voltar à prisão. Na apreensão dos R$ 51 milhões, foram encontradas digitais de Job nas cédulas de dinheiro.