4 mil pessoas Fábrica de lápis quebra recorde do maior desenho colaborativo do mundo

Um desafio que envolveu mais de quatro mil pessoas, 370 kg de papel, 1,7 mil unidades de gizes de cera e 1,1 mil peças de canetinha resultou na quebra do recorde do maior desenho colaborativo do mundo. A marca de 11.595 metros foi registrada pelo Guinness Word Records no mês de julho.

A ação, desenvolvida pela Faber-Castell, maior fábrica de lápis do país, teve como tema o ‘céu da cidade’. A pintura, que começou em dezembro de 2016, foi concluída em março deste ano na sede da empresa em São Carlos (SP).

Todo o processo foi registrado por câmeras em tempo integral e voluntários, sem ligação com a empresa, foram testemunhas diariamente. Eles preencheram os relatórios que foram anexados aos vídeos e enviados à sede do Guinness Word Records, em Nova York, nos Estados Unidos.

Quebra de recorde

Segundo o site do Guinness Word Records, o desenho que mede 11.595,13 m, foi verificado em um celeiro de 1.980,82 m² na cidade de Araçariguama (SP) no dia 20 de julho, onde conquistou o título de maior desenho colaborativo do mundo.

A antiga marca havia sido produzida em Cingapura, em 2014 e possuía 9.528 m.

Início do projeto

O projeto foi iniciado durante a Comic Com em São Paulo, em dezembro do ano passado, e teve a participação de 2 mil pessoas. Após a feira, o desenho foi levado para São Carlos para que os funcionários da fábrica colaborassem e, com isso, veio à ideia de abrir para a população da cidade, onde mais 2 mil voluntários participaram.

O tema do desenho, o céu da cidade, foi escolhido para dar mais liberdade aos participantes. “Escolhemos esse tema por ser mais fácil a fim de democratizar a participação das pessoas, que não precisavam ter nenhuma habilidade com desenho, somente a vontade de participar”, explicou o diretor de marketing e novos negócios, Eduardo Ruschel.

O executivo ainda disse que a companhia sempre busca incentivar a criatividade das crianças e adultos. “Sabemos o quanto é importante estimular a imaginação das pessoas, lembrando que o mundo pode ser mais colorido não só nos desenhos artísticos”, concluiu.