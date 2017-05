Terror no Reino Unido Explosão que matou 22 após show de Ariana Grande foi causada por bomba caseira

A polícia de Manchester informou, na madrugada desta terça-feira (23), que a explosão que matou 22 e feriu 59 na segunda (22), após show da cantora americana Ariana Grande em Manchester, no Reino Unido, foi provocada por um suicida, que detonou uma bomba caseira.

Não há, porém, mais informações sobre o homem-bomba. O agente policial informou que há uma investigação em curso para identificar o responsável pelo ataque e para descobrir se ele agiu sozinho ou como parte de uma rede terrorista.

Hopkins confirmou que o homem morreu na detonação da explosão, mas não explicou se ele está incluindo entre os 22 mortos anunciados.

Crianças entre os mortos

Segundo o chefe de polícia de Manchester, Ian Hopkins, o homem detonou a bomba caseira enquanto milhares – maioria de adolescentes - deixavam a arena onde a cantora havia realizado seu show.

Segundo a polícia local, entre os mortos há crianças, mas esse número ainda não foi divulgado. “Posso confirmar que há crianças entre os mortos”, afirmou Hopkins.

O estrondo foi ouvido por volta das 22h35 (18h35, no horário de Brasília) ao final do show da cantora americana Ariana Grande, que tem um público majoritariamente formado por crianças e adolescentes. Segundo a Manchester Arena, o incidente ocorreu do lado de fora, em um espaço público.

Fontes de inteligência dos Estados Unidos disseram à rede CNN que investigadores identificaram um homem no local como um provável suicida.

Segundo relatos e vídeos publicados em redes sociais, houve correria na saída do show. Ariana disse, mais tarde, que está 'despedaçada'.

A Manchester Arena é um ginásio usado para shows e eventos esportivos com capacidade para 21 mil pessoas.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que o governo trabalha para esclarecer o caso. "Estamos trabalhando para estabelecer todos os detalhes do que está sendo tratado pela polícia como um atroz ataque terrorista. Todos os nossos pensamentos estão com as vítimas e as famílias daqueles que foram afetados", disse May. A premiê deve presidir uma reunião de emergência na manhã desta terça-feira.

A polícia fez uma explosão controlada no jardim da Catedral, também próxima à arena. A rede BBC tinha informado que havia um objeto suspeito, mas a polícia afirmou que eram apenas roupas abandonadas.

A polícia da cidade pediu pelo Twitter que as pessoas evitassem circular pela região.