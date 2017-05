Mundo Explosão em mina

deixa ao menos 35 mortos Presidente do Irã deu ordem para que o país use recursos para resgatar mineiros

Ao menos 35 pessoas morreram em explosão em uma mina de carvão ocorrida ontem no norte do Irã, conforme informações de agências de notícias locais. Equipes de resgate trabalham pelo segundo dia consecutivo para alcançar os que ficaram presos.

A província de Golestan declarou três dias de luto após a explosão, de acordo com a televisão oficial iraniana. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, deu ordem para que o país use todos os recursos disponíveis para resgatar os mineiros que ainda estão presos, segundo a agência estatal IRNA.

Oficiais informaram que a causa da explosão foi gás acumulado na mina, o que também tem afetado os trabalhos de resgate. Pelo menos 25 pessoas foram hospitalizadas por ter inalado gás após a explosão.Ambulâncias, helicópteros e outros veículos de resgate foram para o local após a notificação da explosão. Houve confusão sobre quantos mineiros ficaram encurralados - alguns chegam a dizer 80.Mais de 500 pessoas trabalham na mina Zemestanyurt, a 14 quilômetros de Azadshahr, segundo a agência IRNA.

A província de Golestan está na fronteira norte do Irã, com o Turcomenistão e na costa do Mar Cáspio.Além do petróleo, o Irã tem diversos minerais. O país extrai cerca de um milhão de toneladas de carvão por ano. Esse não é o primeiro desastre envolvendo mineração no país. Em 2009, 20 trabalhadores morreram em acidentes similares. Padrões de segurança negligentes e serviços de emergência inadequados nas regiões mineiras costumam ser os culpados pelas fatalidades.