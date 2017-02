Alejandro Toledo Ex-presidente do Peru poderá ser preso por pagar propina

Ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo poderá ser preso pelo envolvimento em pagamento de propina. Fiscais, membros do Ministério Público e da Polícia Nacional do país executaram uma ordem judicial de busca e apreensão na residência do peruano Alejandro, em busca de documentos e indícios de corrupção pelo suposto pagamento de US$ 20 milhões por parte da construtora Odebretch para favorecimento nas licitações para construção dos trechos 2,3 e 4 da estrada Interoceânica, que liga o Brasil ao Peru.

As acusações de corrupção se originaram nas declarações prestadas pelo mais alto executivo da Odebretch no país, Jorge Barata, em acordo de delação premiada assinado com a Justiça peruana.