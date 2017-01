VIOLÊNCIA Ex-prefeito em Rondônia é morto a tiros quatro dias após deixar cargo

Quatro dias após deixar o cargo, o ex-prefeito de Ministro Andreazza (RO) Neuri Carlos Persch (PTB), 48, foi morto a tiros no centro da cidade, na noite desta quarta-feira (4).

O ex-prefeito tomava chimarrão em frente à casa da mãe com familiares, por volta das 19h.

Segundo a Polícia Civil, dois homens chegaram em uma moto e o garupa disparou vários tiros contra Persch. Após o crime, eles fugiram.

O ex-prefeito morreu no local antes da chegada do socorro. Nenhum familiar de Persch ficou ferido.

O político tinha sido nomeado secretário de planejamento da prefeitura de Cacoal (RO). Na madrugada desta quinta (5), a prefeita Glaucione Rodrigues (PMDB) lamentou a morte do político.

A Polícia Civil da cidade investiga o que teria motivado o crime. Nenhum suspeito foi preso.