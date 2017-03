Assassinato Ex-cunhada do cantor Roberto Carlos é assassinada dentro de casa em SP Dalva Braga, de 62 anos, foi casada com o irmão mais velho do 'Rei'.

Uma aposentada morreu em Itanhaém, no litoral de São Paulo, cinco dias após ter sido esfaqueada durante uma tentativa de assalto. Dalva do Rocio Braga, de 62 anos, era ex-mulher de Carlos Alberto Braga, de 88 anos, um dos três irmãos do cantor Roberto Carlos.

Segundo informações da polícia, Dalva foi encontrada por um amigo caída no quintal da própria casa. Ela estava ensanguentada, com perfurações no pescoço, no tórax e na cabeça.

A vítima chegou a ser socorrida com vida e deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento de Itanhaém. Segundo relatos de médicos ouvidos pelo G1, ela aguardava transferência para um hospital em uma cidade vizinha, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. A arma utilizada no crime não foi localizada pelos policiais.

De acordo com informações do Instituto Médico Legal (IML) de Santos, o corpo de Dalva passou por uma biópsia na tarde desta quinta-feira (2) para constatar as causas da morte e foi liberado, por volta das 14h30, pelo ex-marido. O enterro acontecerá na cidade de Itanhaém na manhã desta sexta-feira (3).