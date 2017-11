Combate ao terrorismo EUA realiza ataques aéreos

contra Estado Islâmico na Somália

Os Estados Unidos lançaram, nesta sexta-feira (3), ataques aéreos com “drones” contra combatentes do grupo Estado Islâmico (EI) na Somália, na primeira incursão norte-americana contra os extremistas nessa nação do Chifre da África – informou o Pentágono.

Os ataques foram lançados no nordeste da Somália e mataram “vários terroristas”, disse o Comando da África das forças armadas dos EUA em um comunicado.