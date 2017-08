Enade 2017 Estudantes podem se inscrever no Enade 2017

O cadastro para o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2017 começou nessa segunda-feira (14) e segue até 26 de novembro, data do exame. A prova será aplicada para estudantes que estão concluindo o curso superior.

A inscrição deve ser feita na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Embora as inscrições sejam realizadas pelos coordenadores dos cursos, a partir desta edição é responsabilidade do estudante preencher algumas informações pessoais e solicitar, caso necessário, atendimento especializado ou específico.

Para realizar o cadastro, é preciso informar número de CPF, telefone e endereço de e-mail. O prazo para solicitar atendimento especializado é até o dia 3 de setembro. O participante que cursar mais de uma graduação deve escolher o curso em que prefere realizar a prova.

O participante receberá uma senha, com a qual fará todo o acompanhamento de sua inscrição, a consulta do seu local de prova, o acesso ao Questionário do Estudante e a conferência de seu resultado individual. O e-mail e o telefone cadastrados também serão utilizados pelo Inep para o envio de informações referentes ao exame.

Continua sendo obrigatório para o participante responder ao Questionário do Estudante, um dos requisitos para obtenção de regularidade no exame. O preenchimento do documento será entre 28 de agosto e 26 de novembro. Não será possível responder ao questionário depois da aplicação do Exame.

Avaliação de desempenho

Nesta edição, o Exame vai avaliar os estudantes dos cursos que conferem diploma de bacharel nas áreas de: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia e Sistemas de Informação.

Também serão avaliados alunos dos cursos que conferem diploma de bacharel e licenciatura nas áreas de Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras-Português, Matemática e Química; e dos cursos que conferem diploma de licenciatura nas áreas de Artes.

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação e consiste em uma avaliação individual de desempenho e um questionário. No histórico escolar do estudante fica registrada a situação de regularidade em relação à obrigação de participação do Enade.