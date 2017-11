Greve programada Estudantes de medicina da USP aprovam

greve a partir de segunda-feira

Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) aprovaram greve a partir de segunda-feira, 13, em protesto contra a redução do número de médicos e atendimento de pacientes no Hospital Universitário (HU).

Eles afirmam que diminuição também prejudica o ensino de 2.430 estudantes que anualmente atuam na unidade no atendimento à população.

A direção da faculdade disse lamentar a decisão dos estudantes e informou que as atividades acadêmicas serão mantidas e que as ausências não serão abonadas. Também afirmou que está fazendo esforços para garantir que não haja prejuízo nos atendimentos do hospital.

No ano passado, a direção do HU começou a reduzir os atendimentos. Foram suspensos os serviços oftalmológicos e os prontos-socorros adulto e pediátrico, limitados durante a noite apenas para casos de emergência.

As restrições foram decorrentes do deficit de especialistas provocado pelo Programa de Demissão Voluntária (PDV) e a suspensão de novas contratações.