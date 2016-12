BRASIL Estudantes brasileiros do ensino fundamental lançam satélite

Seis alunos do ensino fundamental brasileiro verão nesta sexta (9) a decolagem do satélite construído, pelo menos em parte, por eles mesmos.

O satélite, desenvolvido na Escola Municipal Presidente Tancredo de Almeida Neves (ETEC), de Ubatuba, chama-se UbatubaSat e ficará na ISS (Estação Espacial Internacional) até ser colocado em órbita em 19 de dezembro.

O projeto foi desenvolvido em parceria com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e a AEB (Agência Espacial Brasileira).

O satélite, parte do projeto de mestrado de Auro Tikami no Inpe, conta com chip com uma mensagem da escola e com um experimento que tem a intenção de estudar bolhas de plasma na atmosfera -fenômeno que dificulta captação de sinais de satélite e antenas parabólicas na região da linha do Equador.

A AEB se responsabilizou pelo financiamento dos testes e do envio do satélite à ISS.

O lançamento ocorrerá no Centro Espacial Tanegashima, no Japão. As informações são do MCTIC (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação).