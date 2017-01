MÉXICO Estado mexicano dava água destilada em vez de remédio a crianças com câncer

A Secretaria de Saúde do estado de Veracruz, no México, forneceu água destilada no lugar de medicamentos para quimioterapia de crianças com câncer, informou o jornal “Excelsior”.

De acordo com o atual governador, Miguel Ángel Yunes Linares, a troca ocorreu durante a administração anterior, de Javier Duarte de Ochoa, hoje um fugitivo da Justiça.

Em nota divulgada, o governo do estado mexicano informa que desde 2010 a secretaria tinha conhecimento e estava adquirindo medicamentos com possíveis alterações ou que não continham os princípios ativos dos medicamentos oncológicos.

“Era um composto inerte, era água praticamente destilada, o que nos parece um pecado brutal, um atentado contra a vida das crianças. As análises estão terminando e, no momento certo, serão apresentadas as denúncias”, disse Linares.

O governador também disse que amostras foram levadas a um laboratório, onde as análises confirmaram que não era um medicamento que estava sendo administrado aos pacientes com câncer, e sim a água destilada.