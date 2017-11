Último dia 31 Estado Islâmico se diz responsável pelo atentado terrorista ocorrido em Nova York A informação sobre a autoria foi publicada na revista on-line “Al-Naba"

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) reivindicou nesta sexta-feira (03/11) o atentado terrorista ocorrido em Nova York, no último dia 31 de outubro, através de sua revista on-line “Al-Naba”. No entanto, os extremistas não apresentaram nenhuma prova da ação.

“Um dos soldados do Estado Islâmico na América atacou na terça-feira (31/10) um número de cruzados em uma rua de Nova York”, diz o texto. Porém, o artigo sequer cita o nome de Sayfullo Saipov, 29 anos, que confessou ter realizado a ação.

Normalmente, quando faz ataques na Europa, o EI reivindica a ação em questão de horas e já divulga imagens de seus terroristas – o que não ocorreu dessa vez. Tudo indica, portanto, que Saipov tenha se inspirado no grupo, mas não tenha recebido orientação ou treinamento direto.

Essa inspiração foi confirmada pela Polícia de Nova York, que encontrou milhares de fotos e quase uma centena de vídeos de execuções do Isis. O próprio Saipov disse em depoimento que se “inspirou” no EI e que realizou o ataque no Halloween para matar o maior número possível de pessoas.

Agora, ele responderá por terrorismo em um tribunal local, após matar oito pessoas.

Ontem (02/11), o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que Saipov deveria receber a pena de morte pelo crime – condenação que não existe em Nova York, que tem como pena máxima a prisão perpétua.