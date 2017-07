MUNDO Esmagamento deixa dois mortos e 17 feridos em estádio da Copa de 2010

Ao menos duas pessoas morreram vítimas de esmagamento no estádio Soccer City, em Johannesburgo, na África do Sul, neste sábado (29). Ainda ficaram feridas outras 17 pessoas, uma em estado grave.

O estádio em questão foi palco da final da Copa do Mundo de 2010, disputada entre Espanha e Holanda.

Segundo a televisão estatal SABC e o clube Orlando Pirates, o incidente foi causado por torcedores que tentavam forçar sua entrada pelos portões. A informação foi confirmada por Michael Sun, responsável pela segurança pública da cidade. O estádio tem capacidade para 87 mil pessoas, mas ainda não se sabe quantos torcedores estão presentes neste sábado.

Tratava-se de uma partida entre os rivais locais Kaizer Chiefs e Orlando Pirates, que seguiu em andamento após o incidente. Michael Sun garantiu que todos os portões estavam abertos e que as devidas medidas de segurança foram aplicadas o tempo todo.

Além da final da Copa de 2010, o Soccer City também foi palco do famoso discurso de Nelson Mandela em 1990. As mesmas duas torcidas já viveram situações parecidas em 1991, com 42 mortos em esmagamento no Oppenheimer Stadium, e em 2001, com 43 fatalidades.