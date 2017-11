Fatalidade Escritora Lya Luft perde

filho em Florianópolis André Luft estava surfando quando sofreu uma parada cardiorrespiratória

Um dos filhos da escritora Lya Luft morreu em Florianópolis na tarde de quinta-feira (2). André Luft , de 51 anos, estava surfando quando sofreu uma parada cardiorrespiratória.

A equipe do Arcanjo do Corpo de Bombeiros foi acionada às 12h na Praia do Moçambique. Durante 40 minutos, a equipe médica realizou procedimentos de reanimação cardiopulmonar, sem sucesso.

“A esposa informou que ele tinha doença cardíaca, que passou por um cateterismo há cerca de um mês e que estaria liberado para a prática de exercício físico”, detalha o coronel Diogo Losso, do Corpo de Bombeiros.

Segundo ele, na praia havia outros surfistas e um guarda-vidas civil de folga que iniciaram os procedimentos de reanimação até que a equipe do Arcanjo chegasse. O Instituto Médico Legal esteve no local.

Luto

Pelo Facebook, a escritora Lya Luft, que tem outros dois filhos, lamentou a morte de André. “Perdi meu amado filho André Luft. Surfando em Floripa como tanto gostava. Sem palavras”, disse. Amigos também lamentaram a morte de André em seu perfil na rede social.

De acordo com a RBS TV, André era CEO de uma grande empresa de grãos em Moçambique, na África.

Estava passando alguns dias no Brasil. Esteve no Rio Grande do Sul visitando a família e na quinta-feira estava na casa que tem em Florianópolis.

Ele deixa mulher e dois filhos, de 23 e 25 anos, que estão estudando na Nova Zelândia.