EUA Escritor Denis Johnson, de 'Jesus' Son' e 'Sonhos de Trem', morre aos 67

O escritor e poeta americano Denis Johnson morreu na última quinta-feira (25), aos 67 anos, em decorrência de um câncer de fígado. Ele estava em sua casa, na Califórnia.

Johnson nasceu em Munique, na Alemanha Ocidental, em 1949, e foi criado em Tóquio, Manila e Washington.

Ficou conhecido pela coletânea de contos "Jesus' Son", de 1992, sete anos depois transformada em longa-metragem com Billy Crudup e Dennis Hopper.

O título do livro (filho de Jesus) foi retirado da canção "Heroin", do Velvet Undergound, e trata do vício em drogas e seus efeitos.

O escritor publicou a primeira obra, "The Man Among Seals", de poesia, em 1969. Já o primeiro romance, "Angels", viria em 1983.

No Brasil, foram publicados pela Companhia das Letras "Árvore de Fumaça" (2008), vencedor National Book Award em 2007 e finalista do Pulitzer, "Ninguém se Mexe" (2010) e "Sonhos de Trem" (2012), também finalista do Pulitzer.