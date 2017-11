Carnaval 2018 Escolas de samba do RJ terão 50% a

menos no orçamento do próximo ano

1 NOV 2017 Por G1 19h:00

Beija-flor Escola de Samba - Reprodução As escolas de samba da Série A vão sofrer um corte na verba que é repassada pela Prefeitura do Rio. A 101 dias dos desfiles a Liga das Escolas de Samba do Rio (Lierj) recebeu um comunicado informando que haverá um corte de 50% da verba de incentivo cultural para o carnaval de 2018. A Lierj diz que o valor da subvenção corresponde a 80% dos recursos financeiros usados para a realização dos desfiles. Por meio de uma carta aberta redigida após a reunião plenária realizada na noite de terça-feira (31), as 13 escolas da Série A lamentam, que o carnaval, que atrai dois milhões de turistas, tenha perdido “importância como propulsor da cultura popular, do turismo e da geração de renda para a cidade do Rio de Janeiro”. A Riotur informou que os critérios para o corte de verba são os mesmo para a Lierj e para a Liesb – a Liga das Escolas da Série B – e disse que cerca de R$ 23 milhões estão sendo repassados para o carnaval carioca. Mas que a prefeitura enfrenta uma grave crise financeira e que está priorizando a saúde e a educação.

Leia Também