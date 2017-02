12,8 milhões de pessoas Equatorianos escolhem novo

presidente neste domingo

Cerca de 12,8 milhões de pessoas devem comparecer às urnas neste domingo (19) para escolher o sucessor do presidente do Equador, Rafael Correa.

O candidato governista e ex-vice-presidente, Lenín Moreno, 63, é o favorito, mas é provável que a disputa não seja resolvida no primeiro turno.

Moreno tem 35% das intenções de voto. Segundo as pesquisas, a diferença entre ele e o segundo colocado, o banqueiro Guillermo Lasso, é de seis a oito pontos. Logo atrás está a também direitista Cynthia Viteri.

As mesmas pesquisas, porém, indicam cerca de 40% de eleitores indecisos, o que aumenta significativamente a imprevisibilidade da disputa.

No Equador, para sair vencedor no primeiro turno, o candidato necessita ter, no mínimo, 50% dos votos mais um, ou entre 40% e 50%, desde que a distância com relação ao segundo colocado seja de dez pontos percentuais.

Além do presidente e vice-presidente, os equatorianos também vão escolher 137 deputados e cinco representantes no Parlamento Andino para o período 2017-2021.

As urnas se abrem às 7h (9h de Brasília) e fecham às 17h (19h de Brasília). Os resultados são esperados por volta das 20h (22h de Brasília).