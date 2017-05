Entrada de dólares Entrada de dólares no Brasil chega a US$3,46 bilhões, após delação da JBS Os recursos entraram no País na quinta e na sexta-feira da semana passada

O volume de dólares que entrou no Brasil após o estouro provocado pela delação do dono da JBS, Joesley Batista, que colocou em risco o governo de Michel Temer, chegou a US$ 3,46 bilhões. Os recursos entraram no País na quinta e na sexta-feira da semana passada, tanto pela via comercial quanto pela via financeira, segundo divulgou nesta terça-feira, 23, o Banco Central.

O movimento chama a atenção já que a crise política, em tese, torna o País menos atrativo a investimentos diretos em empresas ou em ativos como ações e títulos públicos.

O País recebeu US$ 1,91 bilhão líquido pela via financeira na quinta e sexta-feira. Pela via comercial, ingressaram US$ 1,55 bilhão. Esse fluxo foi mais forte justamente na quinta-feira, primeiro dia da reação do mercado financeiro às delações da JBS. Na ocasião, o dólar disparou mais de 8% ante o real.

Em abril, o País teve superávit de US$ 1,15 bilhão na conta corrente do balanço de pagamentos. O número – que expressa entradas e saídas em função do comércio de bens e serviços, além de pagamentos e transferências – foi o melhor para um mês de abril desde 2007. Foi também o segundo superávit mensal seguido. No acumulado do ano, porém, acumula déficit de US$ 3,50 bilhões.

Esse rombo vem sendo coberto pelos Investimentos Diretos do País (IDP), que somam US$ 29,53 bilhões no ano. Só em abril, entraram US$ 5,58 bilhões. Já os brasileiros em viagem ao exterior deixaram em outros países US$ 908 milhões em abril, já descontados os gastos de estrangeiros em visita ao Brasil. No ano até abril, os gastos líquidos de brasileiros lá fora já somam US$ 3,54 bilhões.