Educação Encceja Nacional supera

1,5 milhão de inscritos Exame Nacional está marcado para 22 de outubro

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para residentes no Brasil (Encceja Nacional) teve 1.573.862 inscritos para a edição de 2017. O balanço foi divulgado nesta terça-feira (29) em coletiva no Ministério da Educação.

Do total, 301.583 farão provas para o ensino fundamental e 1.272.279 para o ensino médio. O exame está marcado para o domingo 22 de outubro e será aplicado em 564 municípios distribuídos em todas as unidades da Federação.

De acordo com o ministro da Educação, Mendonça Filho, o número de inscritos superou as expectativas. “É o alcance de etapas importantes na formação educacional. Significa, em termos práticos, a possibilidade de buscar um curso profissional, um melhor emprego, uma melhor oportunidade de trabalho”, disse.

A secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães de Castro, lembrou que 55% dos brasileiros, em idade ativa no mercado de trabalho, não tem o ensino fundamental completo.

“Esses são os últimos números do IBGE e abrangem desde os 15 até os 55 anos de idade. Exames desse tipo ajudam a diminuir esses números”, afirmou.

Do total de inscritos para a avaliação do ensino fundamental (301.583), a maioria (71.638) tem entre 31 e 40 anos de idade. Já a maioria (387.697) dos inscritos para o Ensino Médio (1.272.279) tem entre 23 e 30 anos.

São Paulo foi o estado com o maior número de inscritos que desejam obter certificados, tanto para ensino médio quanto para o ensino fundamental.

Encceja

Com as mudanças e o aperfeiçoamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, o papel de certificação dos ensinos fundamental e médio voltou a ser realizado pelo Encceja.

As provas do Encceja obedecem a requisitos básicos, estabelecidos pela legislação em vigor, para o ensino fundamental e ensino médio e são estruturadas a partir da Matriz de Competências e Habilidades.

O Exame tem quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma proposta de redação.

As provas serão aplicadas no turno matutino, entre 8h e 12h, e vespertino, entre 14h30 e 19h30 (horário oficial de Brasília).