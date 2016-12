CORRUPÇÃO NA RIO 2016 Empreiteira admite formação de cartel em obras da Copa do Mundo Conselho Administrativo de Defesa Econômica anunciou novo acordo com Andrade Gutierrez

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) informou nesta segunda-feira (5) que fechou mais um acordo de leniência com a Andrade Gutierrez e com executivos e ex-executivos da empresa. O órgão informou, ainda, que a empresa admitiu participação em um cartel para as obras da Copa do Mundo de 2014.



No acordo de leniência, as empresas e as pessoas envolvidas assumem a participação em um determinado crime e se comprometem a colaborar com as investigações, em troca de redução de punições.



Segundo o Cade, até o momento, há "indícios" de que, pelo menos, cinco empreendimentos relacionados a obras de estádios da Copa do Mundo foram alvo do cartel, entre os quais a Arena Pernambuco, em Recife (PE), e o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).



"O acordo, mais um desdobramento da Operação Lava Jato, foi firmado em outubro passado e traz evidências de conluio entre concorrentes de licitações promovidas para contratação de obras em estádios de futebol para realização do mundial", informou o Cade, em nota.



De acordo com o Cade, o novo acordo com a Andrade é o terceiro firmado com a empreiteira e o sétimo no âmbito da Lava Jato.