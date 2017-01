"incrivelmente ofendida" Emissora desiste de exibir comédia após críticas da filha de Michael Jackson

A emissora de TV britânica Sky Arts anunciou nesta sexta-feira (13) que não vai mais exibir o episódio de uma série cômica que traz Joseph Fiennes no papel de Michael Jackson, após o trailer do programa ter sido condenado pela família do cantor, informou a agência de notícias Associated Press.

A emissora decidiu cancelar a atração "à luz das preocupações expressas pela família" do músico, disse um porta-voz da empresa. Fiennes "apoia inteiramente a decisão".

Nesta quinta (12), a filha de Michael, Paris Jackson, de 18 anos, disse no Twitter estar "incrivelmente ofendida" com a imagem do pai no filme cômico. "Isso sinceramente me faz querer vomitar", escreveu. "Me irrita ver o quão obviamente intencional foi para eles serem tão ofensivos, não apenas com meu pai, mas também com a minha madrinha Liz."

À Associated Press, o porta-voz da Sky Arts acrescentou que o programa foi concebido como "um olhar alegre sobre eventos alegadamente verdadeiros" e que "nunca pretendeu causar qualquer ofensa".

Viagem com Marlon Brando e Elizabeth Taylor

O episódio com o cantor seria exibido na série "Urban Myths", que tem capítulos de 30 minutos e explora casos reais envolvendo figuras conhecidas, "usando uma generosa dose de licença artística", segundo a Sky Arts. A história em questão mostraria Fiennes em um conto reimaginado sobre uma viagem pelos Estados Unidos que o cantor supostamente fez em 2011 com os atores Marlon Brando e Elizabeth Taylor, interpretados na trama por Brian Cox e Stockard Channing.

A escolha de um ator branco para intepretar Michael na ficção já havia sido criticada nas redes sociais. Quando seu nome foi anunciado, o astro de "Shakespeare apaixonado" (1998) disse ter ficado "surpreso" ao ser selecionado para o personagem, mas afirmou que não teria nenhum escrúpulo em assumir "um papel tão magnífico". A caracterização do cantor na ficção também foi rechaçada por fãs, que compararam a maquiagem com a de Voldemort, de "Harry Potter".