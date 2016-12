Barco “Dalma” Embarcação com 32 pessoas

naufraga no Rio Paraguai De acordo com ABC Color, todos foram resgatados vivos

13 DEZ 2016 Por VÂNYA SANTOS 10h:48

Embarcação com 26 passageiros e seis tripulantes naufragou hoje de manhã no Rio Paraguai, em área conhecida como Itapucumi, no Paraguai. Conforme divulgado pelo site ABC Color, todos foram resgatados com vida. Barco chamado “Dalma” pertence a Ladislao Pastor Arias. Na ocasião, embarcação que saiu de Concepción seguia para o Fuerte Olimpo, quando naufragou na região da Colônia San Carlos de Borromeo, no sul do município de Puerto Pinasco. Equipes da guarda costeira, bem como agentes da 5ª Delegacia de Puerto Pinasco trabalham no local.

