Internacional Em três dias, 1,5 mil imigrantes são resgatados no Mediterrâneo O número é resultado de cerca de 15 operações feitas em águas internacionais diante da costa líbia

Ao menos 1.500 imigrantes foram resgatados nos últimos três dias em cerca de 15 operações em águas internacionais diante da costa líbia, e uma mulher foi encontrada morta em uma embarcação, revelou a associação SOS Méditerranée.

A vítima foi descoberta em um bote inflável que transportava 108 emigrantes, incluindo 16 mulheres e 34 menores, a maioria procedente da Eritreia. O grupo foi socorrido pelo navio Aquarius, da SOS Méditerranée.

Os passageiros do bote explicaram ao pessoal do Médicos Sem Fronteiras (MSF) no Aquarius que a mulher morreu logo após a partida da costa líbia. Dias antes, ela havia dado à luz um bebê falecido.

O Aquarius realizou outras duas operações nesta quarta-feira, uma com a ajuda de um navio espanhol, que permitiram resgatar 279 pessoas, incluindo cerca de 100 mulheres e crianças.

Na noite de quarta-feira, o centro de coordenação de operações de socorro em Roma informou o resgate de outras 1.100 pessoas na véspera no Mediterrâneo, em onze operações.

Ao menos 114.600 emigrantes foram resgatados na costa italiana desde o início do ano, uma queda de 32% em relação ao mesmo período de 2016, segundo o ministério do Interior.