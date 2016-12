50º Dia Mundial da Paz Em mensagem de paz, papa faz apelo contra o uso de armas nucleares

O papa Francisco fez um apelo contra o uso de armas nucleares, em uma mensagem divulgada nesta segunda-feira por ocasião do 50º Dia Mundial da Paz, comemorado em 1º de janeiro.



"No início deste novo ano, expresso meus sinceros desejos de paz aos povos e às nações do mundo, aos chefes de Estado e de Governo, e também aos responsáveis pelas comunidades religiosas e de várias expressões nas sociedades civis", escreveu o líder católico. "Desejo paz a todos os homens, mulheres, meninos e meninas",acrescentou Francisco. "Finalmente, ficou claro que a paz é o único e verdadeiro caminho do progresso humano, e não as tensões de ambiciosos nacionalismos, não as conquistas violentas, não as repressões de falsas ordens civis".



A mensagem do Dia Mundial da Paz é assinada tradicionalmente em 8 de dezembro pelo papa e divulgada pela Santa Sé antes do Natal. Desta vez, o texto tem cinco páginas e leva o título A não violência: um estilo de política pela paz.



"Faço um chamado pelo desarmamento, pela proibição e pela abolição das armas nucleares. A dissuasão nuclear e a ameaça da destruição recíproca não podem fundamentar esse tipo de ética", afirmou Francisco. "Com igual urgência, sugiro que seja interrompida a violência doméstica e o abuso contra mulheres e crianças", ressaltou. "A não violência praticada com decisão e coerência produziu resultados importantes", lembrou o pontífice, citando pacifistas como Leymah Gbowee, Ghaffar Khan, Martin Luther King e Madre Teresa de Calcutá.



Na mesma mensagem, o Papa destacou que as mulheres, como líderes pacifistas, fizeram grandes avanços em todo o mundo.