Santuário Em carta a bispos, Papa Francisco afirma que gostaria de visitar Aparecida

Em carta aos bispos reunidos na assembleia do Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam), o Papa Francisco disse que "gostaria de poder visitar o Santuário". O pontífice já afirmou, em outras ocasiões, que não virá ao Brasil para as comemorações de 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora de Aparecida, que acontece em outubro.

O Celam reúne 22 bispos do Brasil em El Salvador e termina nesta sexta-feira (12). Em carta enviada nesta segunda-feira (8) aos integrantes da assembleia ele lembra as comemorações dos 300 anos da Padroeira do Brasil e diz que gostaria de visitar o santuário.

"Quero me aproximar de você nestes dias de Assembleia que tem como 'música de fundo' a comemoração do 300º aniversário de Nossa Senhora Aparecida. E com vocês eu gostaria de poder visitar o Santuário", diz trecho do documento traduzido.

O papa havia prometido em 2013, quando veio ao país para a Jornada Mundial da Juventude, que voltaria a Aparecida em 2017. Apesar disso, o então arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno, disse no ano passado que o pontífice afirmou não viria ao país.

Em abril, o prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB), foi ao Vaticano e pediu que o Papa Francisco reconsiderasse a decisão. Segundo o tucano, ele teria dito que a mudança de planos seria "difícil".

No documento, Francisco ainda conta sobre o encontro da imagem 300 anos atrás, por pescadores. Afirma ainda que, mesmo três séculos depois, o encontro da imagem e como ele se deu continua a ensinar.