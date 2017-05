anterior foi cassado Eleição para governo do

Amazonas custará R$ 18,5 milhões

As propagandas eleitorais para escolher o novo governador do Amazonas serão feitas entre 20 de junho e 4 de agosto. No segundo turno, se houver, a propaganda será entre 7 e 26 de agosto.

Para o pleito suplementar será destinado um orçamento de 18,5 milhões, considerando os dois turnos. As informações são da Agência Brasil.

Conforme os prazos definidos nesta sexta (12) pelo Tribunal Regional Eleitoral, os amazonenses vão votar no próximo dia 6 de agosto para escolher novo governador. O segundo turno, se houver, vai ocorrer no dia 27 de agosto, último domingo do mês.

As convenções partidárias para a escolha das coligações e definir os candidatos ocorrerão entre 12 e 16 de junho de 2017.

O Estado do Amazonas passa por eleições suplementares para escolher os substitutos de José Melo, do PROS, e de Henrique Oliveira, do Solidariedade, que tiveram os mandatos de governador e vice cassados na última semana. Ele são acusados de compra de votos nas eleições de 2014.

Os amazonenses devem ficar atentos para regularizar o título de eleitor até o dia 7 de junho, 60 dias antes do pleito.

O Amazonas tem cerca de 3,3 milhões de eleitores. Mais da metade, 1,2 milhão residem na capital, Manaus.