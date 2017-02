Departamento de Comércio Economia dos EUA cresce

1,9% no 4º trimestre de 2016

A economia americana registrou um crescimento de 1,9% no quatro trimestre de 2016. O resultado divulgado nesta terça-feira (28) pelo Departamento de Comércio dos EUA confirma a primeira estimativa para o período divulgada no mês passado. Uma nova projeção deverá ser divulgada em março.

A economia cresceu 1,6% para todo o ano de 2016, pior desempenho desde 2011. Em 2015, a expansão havia sido de 2,6%.

Donald Trump propôs ainda na campanha presidencial um pacote de estímulo à economia, com corte de impostos e investimentos em infraestrutura, bem como menos regulamentação. As medidas, no entanto, ainda precisam ser anunciadas oficialmente pelo republicano.