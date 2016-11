PRÊMIO DE LITERATURA Dylan pode trocar discurso do Nobel por show em Estocolmo, diz Academia

Vencedor do Nobel de literatura de 2016, Bob Dylan poderá fazer seu discurso -protocolar para quem recebe a honraria- em um show em Estocolmo, previsto para 2017.

Segundo a Academia Sueca, responsável pela láurea, o poeta e compositor provavelmente agendará uma apresentação na capital do país, a "oportunidade perfeita para apresentar seu discurso". As informações são da revista "Billboard".

Na última quarta (16), Dylan confirmou à instituição que não poderá comparecer à cerimônia do Nobel, que tradicionalmente acontece em 10 de dezembro. Afirmou "ter outros compromissos".

As regras para que o vencedor realize sua conferência são flexíveis, disse Sara Danius, diretora da Academia, a uma rádio sueca. Dylan pode trocar uma leitura por "um vídeo ou qualquer outro formato que preferir", ela ressalta.