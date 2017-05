EX-MINISTRO Durante fórum em Londres, Fernando Haddad diz que 'educação é motivação' Ele está preocupado com desempenho do Brasil no sistema internacional de avaliação de ensino

No primeiro debate do Brazil Forum, na manhã deste sábado (13), em Londres, o ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad apontou como tema de preocupação na área de Educação a queda do desempenho do Brasil no sistema internacional de avaliação de ensino, o PISA, realizado em 2015, depois de várias edições em que o crescimento do país esteve entre os três melhores do mundo.

Entre outras hipóteses para esse desempenho negativo, Haddad atribuiu um possível peso à queda da preocupação da sociedade com Educação: para ele, até 2014, a sociedade estava de mobilizada em torno da educação. Mas de lá para cá, houve uma queda de atenção, disse. Haddad citou como termômetro o noticiário: "Educação é motivação. A imprensa dava grande destaque às questões de Educação. Mas agora, a política monopoliza as atenções. A motivação se reduziu".



Haddad e a ex-secretária de Educação da cidade do Rio de Janeiro Claudia Costin criticaram duramente o envio da reforma do Ensino Médio por Medida Provisória, como fez o governo federal. No entanto, Haddad disse que a MP, agora aprovada, teve o mérito de colocar em questão as mudanças.