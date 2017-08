Onda de violência Duas pessoas morreram esfaquedas e outras ficaram feridas na Finlândia Uma testemunha afirmou à CNN que um homem com uma faca grande correu e atingiu quem estava pela frente.

Um homem esfaqueou pessoas no centro de Turku, na Finlândia, de acordo com a polícia local. A informação é de que houve duas mortes e seis feridos.

Os policiais dispararam e atingiram o suspeito na coxa. Ele foi detido logo em seguida. As autoridades ainda não confirmaram a motivação por trás do ataque.

Uma testemunha afirmou à CNN que um homem com uma faca grande correu e atingiu quem estava pela frente. "Havia sangue por todo lado", afirmou Kent Svensson, de 44 anos.

Outra testemunha fez um relato similar. "Vimos um homem na praça, com uma faca na mão, balançando no ar. Entendemos que ele havia atingido alguém", disse Laura Laine à agência local YLE.

A Finlândia é considerada um país pacífico, mas o serviço de inteligência já havia elevado o nível de ameaça terrorista em junho deste ano, afirmando que havia maior risco de planos terroristas no país.

As autoridades pediram para que as pessoas evitem o centro da cidade, que fica no sudoeste do país a cerca de 140 quilômetros da capital Helsinki.

A polícia fez buscas por outros suspeitos, mas apenas o esfaqueador foi detido.

O policiamento foi imediatamente reforçado em aeroportos, estações de trem e outras áreas-chave no país.

O incidente ocorreu um dia depois de dois ataques em Barcelona, que deixaram mortos e feridos.