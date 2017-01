Negócios Dona da Souza Cruz compra fabricante do cigarro Camel por US$ 49,4 bi

A fabricante britânica de cigarros British American Tobacco (BAT) irá comprar o controle da rival norte-americana Reynolds American em uma transação de cerca de US$ 50 bilhões, com o objetivo de se tornar líder nos EUA e no mercado de cigarros eletrônicos, informaram nesta terça-feira (17) as empresas.

A BAT -proprietária de marcas como Dunhill, Lucky Strike, Kent e Rothmans- irá comprar por US$ 49,4 milhões os 57,8% do capital que ainda não possuía na Reynolds, fabricantes das marcas Camel e Newport, informou comunicado.

A operação marca um retorno da BAT ao mercado norte-americano altamente regulado após uma ausência de 12 anos. No Brasil, a BAT detém a fabricante de cigarros Souza Cruz. O executivo-chefe da British American Tobacco é o ítalo-brasileiro Nicandro Durante.

O negócio dará à BAT marcas mais premium como a Camel, que é vendida em países como Rússia e Turquia, onde a demanda por cigarros ocidentais ainda cresce.

O casamento também vai unir os esforços de ambas as empresas no mercado em rápido crescimento dos cigarros eletrônicos, que as empresas afirmam que são menos perigosos que os tradicionais, um hábito que mata cerca de 6 milhões de pessoas no mundo por ano.

A BAT já detinha 42% da Reynolds e a união das empresas vinha sendo considerada há muito tempo como parte de uma onda inevitável de consolidação global da indústria de cigarros.