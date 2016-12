Chapecoense Dois jornalistas mortos em acidente

aéreo serão velados em assembleia

Dois dos jornalistas que morreram no acidente aéreo na Colômbia com a equipe da Chapecoense - o narrador da Fox Sports Deva Pascovicci e o coordenador de transmissões externas da FOX Sports Lilacio Pereira Junior - serão velados no início da tarde de hoje (3) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). As informações foram divulgadas pela Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo (Aceesp).

Depois de velado na Alesp, o corpo de Deva será encaminhado para o Cemitério da Paz, em São José do Rio Preto (SP) e, de lá, segue para Monte Aprazível (SP), sua cidade natal, onde será sepultado amanhã (4). Já Lilacio Pereira Junior será sepultado em Mirassol (SP).

O comentarista, ex-jogador e ex-técnico Mário Sérgio será cremado neste sábado no Cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra (SP), em cerimônia íntima e fechada.

Jogadores

Os jogadores da Chapecoense estão sendo velados hoje em Chapecó. Após a cerimônia coletiva na cidade catarinense, o corpo de Gimenez será levado a Ribeirão Preto (SP), onde será velado no Estádio Santa Cruz, do Botafogo de Ribeirão Preto na manhã de domingo, entre as 9h e 16h. Depois o corpo será levado a Cravinhos, também no interior paulista, onde será sepultado.

Já o corpo do atacante Canela seguirá para Matão, sua cidade natal. Segundo a prefeitura municipal, Canela será velado no Ginásio de Esportes Décimo Chiozzini. O horário ainda não foi confirmado, mas a prefeitura informou que os primeiros momentos do velório serão reservados apenas para familiares e amigos e depois será aberto para os demais visitantes.

Em Itapevi (SP) será velado o corpo do jogador Sergio Manuel, em cerimônia que deve ter início, segundo a prefeitura, no final da tarde de hoje. De acordo com a prefeitura, o corpo será transportado com honrarias por um veículo do Corpo de Bombeiros e passará pelas principais ruas da cidade com destino ao Complexo Desportivo Educacional João Salvarani, onde será velado. Depois o corpo seguirá para a cidade de Jandira, onde será enterrado.