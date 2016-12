APÓS QUEDA Dois aviões da LaMia são confiscados

pela Bolívia, diz jornal

Comissão de fiscais que investiga a queda da aeronave da LaMia, que caiu na Colômbia com a delegação da Chapecoense além convidados, confiscou duas aeronaves da empresa, que estavam em um dos hangares da Força Aérea Boliviana (FAB) em Cochabamba. A informação foi divulgada pelo jornal boliviano “El Deber”.

A equipe de fiscais, integrada por peritos e militares, afirmou que as aeronaves foram confiscadas "com fins investigativos". A empresa é investigada pelo acidente com avião Avro RJ85, que deixou 71 mortos e 6 feridos, na semana passada. Uma das principais hipóteses discutidas é que o avião colidiu com o solo devido à falta de combustível próximo de conseguir pousar no aeroporto de Rionegro, em Medellín, Colômbia.

No fim de semana, o comandante da Força Aérea Boliviana, Celier Aparicio, afirmou que existe ação judicial aberta contra a companhia aérea devido a uma dívida correspondente a manutenção, no valor de 335,550 pesos bolivianos.

Na terça-feira (6), o diretor-geral da LaMia, Gustavo Vargas Gamboa, foi detido na Bolívia com outros dois funcionários para prestar depoimento. A Direção Geral da Aeronáutica Civil do país confiscou documentos e caixas da empresa. Os seus escritórios foram interditados, também de acordo com “El Deber”.

As duas aeronaves, com a identificação de "lamia.com.ve” foram lacradas. Está previsto um encontro em Santa Cruz de representantes da Colômbia, do Brasil e da Bolívia.