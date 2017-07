Ex-presidente Dilma falará como testemunha de

defesa da senadora Gleisi Hoffmann O depoimento está marcado para a próxima sexta-feira (28)

A ex-presidente Dilma Rousseff prestará um depoimento na próxima sexta-feira (28) como testemunha de defesa no processo que corre na Justiça contra a senadora Gleisi Hoffmann (PT/PR).

A atual presidente nacional do Partido dos Trabalhadores responde no Supremo Tribunal Federal (STF) por uma acusação apresentada na Operação Lava Jato. Ela é acusada de ter recebido, junto com seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, cerca de R$ 1 milhão para pagar sua campanha eleitoral em 2010.

O dinheiro seria proveniente do esquema de corrupção na Petrobras.

Hoffmann tornou-se ré no STF em setembro do ano passado e, desde então, sempre defendeu sua inocência no caso. Entre 2011 e 2014, a atual senadora foi ministra da Casa Civil no governo Dilma e foi uma das principais defensoras da ex-presidente no processo de impeachment.

Na mesma ação, nesta terça-feira (25), a ex-presidente da Petrobras Graça Foster prestou depoimento também como testemunha de defesa, em audiência que durou cerca de 30 minutos. Já na próxima segunda-feira (31), quem prestará depoimento é outro ex-líder da Petrobras José Sérgio Gabrielli.