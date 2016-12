Internacional Digitais de suspeito por ataque são encontradas em caminhão em Berlim

Investigadores alemães acreditam que há "grande probabilidade" de que o suspeito tunisiano que buscam em relação com o ataque de segunda-feira (19) a um mercado natalino em Berlim seja o autor do atentado, disse nesta quinta-feira (22) o ministro do Interior alemão, Thomas de Maizière.

"Podemos dizer hoje que o suspeito é muito provavelmente o responsável pelos ataques", disse o ministro.

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, ao lado de De Maiziere no Gabinete Federal de Investigação Criminal, disse esperar que o autor do ataque seja preso em breve.

O suspeito fugiu e está sendo procurado pelas autoridades do país, que emitiram uma ordem europeia de detenção. Ele estaria à solta e armado.

Autoridades alemãs confirmaram que as digitais de Anis Amri foram encontradas na porta do veículo. Apartamentos em Berlim e em Dortmund foram revistados.

As autoridades encontraram, ademais, os documentos dele -que utiliza diversos nomes e também as cidadanias de Egito e Líbano.

A busca por Amri mobiliza todo o país e é conduzida também no resto do espaço europeu. Foi o maior ataque em solo alemão desde 1980.

A organização terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado em uma nota divulgada por um de seus canais de propaganda. Não está provado, no entanto, que a milícia teve um papel ativo no ataque. A ação pode ter sido apenas inspirada por essa organização.

O restante da Europa segue em alerta e incrementando a segurança de outros mercados natalinos, como o da França. Há receios de que o Estado Islâmico planeje outros ataques, enquanto perde território no Iraque.