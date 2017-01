APÓS REBELIÃO Detento comemora com posts no Facebook fuga de prisão em Manaus

Um detento que fugiu do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), em Manaus, postou várias vezes no Facebook para comemorar o feito. Brayan Bremer Quintelo Mota é condenado em regime semiaberto e cumpria pena em um presídio que fica ao lado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde houve uma rebelião com 60 mortos.

Na primeira postagem, ainda na noite do dia 1, Brayan e um amigo tiraram uma ‘selfie’ e deram a seguinte descrição: “Fulga da cadeia”. O homem é condenado por tráfico de drogas.

Já no dia 2, Brayan voltou usar o Facebook para mostrar a maratona da fuga. Na foto com quatro colegas, o grupo comia jaca. "Deu jaca". Essa publicação foi apagada do perfil do jovem.

Por volta das 16h do dia 2, o fugitivo tirou outra selfie, dessa vez vestido e com um recado para a mulheres. “maues xegando aiii pra soma as solteiras q se cuide”.

O jovem é um dos 87 detentos que fugiram do Ipat antes do início da rebelião, que foi a maior matança em presídios do país desde a tragédia do Carandiru. Os números são da Secretaria estadual de Segurança Pública (SSP-AM).