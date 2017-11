EM MG Desenho com beijo de super-heróis

causa polêmica em exposição

O que era pra ser mais um desenho entre vários escolhidos para uma exposição em Poços de Caldas (MG) acabou causando polêmica nas redes sociais. A imagem, desenhada por um dos alunos do Instituto Federal do Sul de Minas, organizador da exposição, mostra o beijo de dois super-heróis - Batman e Super Homem. Ao fundo, as cores que representam a causa LGBT.

Foi uma foto tirada do desenho e postada em uma rede social que gerou algumas postagens contra e a favor da obra. Entre os compartilhamentos, pessoas que defendiam a liberdade de expressão e outras que se colocavam contra a exposição do desenho para crianças, naquele contexto.

Tanta repercussão gerou um posicionamento oficial da Secretaria Municipal de Cultura. Em nota divulgada na última quinta-feira (1ª), a secretaria ressaltou a importância da liberdade cultural e artística.

“A Secretaria Municipal de Cultura manifesta-se em favor da liberdade de expressão artística e reafirma seu compromisso em promover ações de valorização da Arte, da diversidade, do respeito a todas as crenças, etnias, orientações sexuais, posicionamentos políticos e demais manifestações de pensamento e relações humanas.”

A nota ainda afirma que, por uma decisão do IF Sul de Minas, o desenho chegou a ser retirado da exposição, que está disponível no Espaço Cultural da Urca, para preservar a autora da obra. Mas os organizadores decidiram reverter a decisão e agora o desenho está disponível para visitação até o final previsto.

A nota também gerou opiniões diferentes. A maioria apoiou a decisão da secretaria. "Meu total respeito e admiração", escreveu um usuário. Muitos comemoraram com a frase "Retrocesso nunca mais". Alguns comentários contra a nota falavam em "ataque contra as crianças". Um homem escreveu "Nem tudo é arte".

Um casal de namorados que visitou a exposição publicou nas redes sociais uma foto de protesto. Na foto, Wesllen Maicon e o namorado aparecem juntos na frente do polêmico quadro. Segundo Wesllen, o quadro é uma alternativa de mostrar às crianças a existência das diferentes realidades a qual ela vive, possibilitando que elas cresçam respeitando as diferenças.

"É uma polêmica totalmente desnecessária feita por algumas pessoas que são intolerantes. Por que o quadro não tem nada demais. Uma criança ir à exposição e ver o quadro faz ela entender que não há mal nenhum em pessoas se amarem", conta Wesllen Maicon.

O namorado dele também questiona: "Eu acredito que toda essa polêmica vem acompanhando todo esse o movimento que acontece no Brasil, que é uma onda retrógrada e conservadora, de cunho muito fascista. Estão buscando fazer uma repressão clara não só às expressões artísticas, mas sobretudo ao caráter de polêmica da arte", diz.