Rondonópolis Atacadão lamenta ocorrido, mas não responde sobre o apoio às vítimas

O Atacadão informa em nota que a rede está mobilizada no apoio necessário à unidade de Rondonópolis após o incêndio da tarde de sexta (12) que deixou 27 pessoas feridas. A empresa diz que o Corpo de Bombeiros foi acionado tão logo o fogo foi detectado na loja e que lamenta o ocorrido.

A rede Atacadão destaca ainda que segue estritamente todas as normas de segurança exigidas e que vai colaborar com as autoridades competentes para a elucidação do caso. Contudo, não responde a questionamento do sobre como procederá em relação aos funcionários que perderam o emprego e nem sobre apoio necessário às vítimas.

O Atacadão de Rondonópolis começou a funcionar em 2000 na avenida Bandeirantes no terreno onde antigamente era instalado o estádio municipal de futebol. Em um acordo com a prefeitura na época, o Atacadão ficou com o terreno na região central em troca de construir o Estádio Luthero Lopes, o que cumpriu até o ano de sua abertura.

A abertura do supermercado na região atraiu vários comerciantes para o local em função da movimentação de pessoas. O seu fechamento pode gerar, além da perda de empregos diretos e indiretos, impactos econômicos para os comerciantes locais.

A empresa não se manifestou ainda sobre possibilidades de reabertura da loja de Rondonópolis.

