FOI PARA CORREGEDORIA Delegado que iniciou Lava Jato

deixa a investigação e vai para ES

Um dos delegados que deu início à investigação da Lava Jato, Marcio Adriano Anselmo, deixou a força-tarefa da operação nesta semana.

Ele irá assumir a corregedoria da Polícia Federal no Espírito Santo, a convite, onde está numa missão desde a semana passada.

Numa carta enviada aos superintendentes, Anselmo menciona "esgotamento físico e mental", e diz que já havia pedido afastamento da Lava Jato em meados do ano passado.

"Tal pedido se dá por questões de natureza pessoal, sem qualquer interferência da administração", declara Anselmo, que diz querer se dedicar a "novos desafios".

Para ele, a Lava Jato tem condições de prosseguir as investigações sem qualquer prejuízo com a sua saída.

"Sempre atuei nos casos que presidi com absoluta independência", afirma Anselmo.

"Reitero, mais uma vez, [que são] absolutamente infundadas algumas manifestações na imprensa no sentido de interferências na investigação."

O delegado é doutor em Direito Internacional pela USP e referência na investigação de lavagem de dinheiro e cooperação internacional.

Na Lava Jato, foi quem deu início aos primeiros inquéritos, contra a rede de doleiros como Alberto Youssef, e conduziu as investigações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em entrevista à Folha de S.Paulo no ano passado, Anselmo defendeu as provas colhidas na operação e considerou a publicidade das denúncias e das coletivas como uma atitude de transparência.