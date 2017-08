Violência Familiar Delegado mata a esposa juíza e se suicida

O delegado Cristian Lanfredi, 42, que atuava na Assembleia Legislativa de São Paulo, matou a mulher, Cláudia Zerati, 46, juíza do Trabalho, e depois se suicidou na manhã deste domingo (20) em Perdizes, Zona Oeste de São Paulo.

Segundo o padrinho da filha do casal informou à polícia, o delegado chegou a deixar a menina de seis anos com ele pós um desentendimento com a mulher por volta das 4h. Ele voltou para a casa, matou a mulher e se matou, de acordo com as primeiras informações da investigação. Vizinhos ouviram disparos por volta das 6h, foram até o apartamento, a porta estava aberta e eles encontraram o casal baleado e já morto.

De acordo com o padrinho, a menina contou que os pais brigaram porque o pai havia se recusado a tomar seu remédio. O delegado estava afastado do trabalho para tratamento. O caso foi registrado no 91º Distrito Policial.

O Tribunal Regional do Trabalho divulgou nota lamentando o falecimento da juíza, titular da 2ª Vara de Franco da Rocha. O expediente ficará suspenso no Fórum de Franco da Rocha nesta segunda-feira (21).