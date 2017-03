DECLARAÇÃO Delator diz que Odebrecht definiu R$ 200 milhões para campanhas em 2014

O ex-executivo da Odebrecht Benedito Junior disse ao TSE nesta quinta-feira que foi definido em uma reunião com Marcelo Odebrecht e outros executivos que a Odebrecht ia contribuir com R$ 200 milhões para todas as campanhas em 2014 – inclusive a presidencial.



Segundo Benedito, o valor era o limite que a Odebrecht tinha para contribuir com todas as campanhas. Ele explicou que, dos R$ 200 milhões, cerca de R$ 120 milhões foram pagos por dentro – o caixa um.



Outros R$ 40 milhões foram via cervejaria Itaipava, o que eles chamam de doação por terceiros. E o restante, R$ 40 milhões, foi pago por fora – o caixa dois.



Benedito não soube informar quanto e para quem foram os valores. Mas que os R$ 200 milhões foram pagos, efetivamente destinados a campanhas.