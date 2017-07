Risco à investigação Delações de executivos da Odebrecht têm falhas, aponta Polícia Federal Entre problemas está ausência de documentos que comprovem delações

A Polícia Federal identificou falhas em depoimentos de executivos da empreiteira Odebrecht sob acordo de delação premiada, incluindo exageros em números e mudanças de versões por parte de alguns delatores, o que considera dificultar e comprometer as investigações das informações, segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo nesta segunda-feira.

Relatórios da PF apontam os problemas, que incluem ainda a ausência de documentos que comprovem as narrativas dos delatores e a falta de acesso dos investigadores aos sistemas que embasaram as planilhas de pagamentos de caixa dois e propina pela empreiteira, de acordo com a Folha .



A Procuradoria-Geral da República (PGR), que fechou os acordos de delação premiada com a Odebrecht, aguarda as investigações da PF para decidir sobre possíveis denúncias contra os implicados.

Em nota enviada à Folha , a PGR afirmou "desconhecer a opinião da Polícia Federal sobre supostas falhas" e disse que "o atual estágio das investigações em decorrência das colaborações dos executivos da Odebrecht não permite ainda fazer juízo definitivo sobre a eficácia dos acordos, por estarem em apuração".