Remessa Delações da Lava Jato vão detalhar esquema comandado por Sérgio Cabral

Operação Lava-Jato: nova remessa de delações premiadas deve oferecer conjunto de provas e indicar envolvidos no esquema de propinas comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral.

Entre as informações mais esperadas estão nos depoimentos de Benedicto Júnior, ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, e de Leandro Andrade Azevedo, ex-diretor da empreiteira no Rio: as contas internacionais do esquema, nas quais a empresa teria depositado regularmente a taxa de 5% cobrada por Cabral pelas grandes obras que executou no estado.