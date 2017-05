LAVA JATO Defesa diz que Aécio nunca usou bloqueador de celular encontrado pela PF

A defesa do senador Aécio Neves (PSDB-MG) afirmou neste sábado (27), por meio de nota, que o bloqueador de celular encontrado pela Polícia Federal (PF) no apartamento do tucano no Rio nunca foi usado. Segundo o criminalista, o parlamentar de Minas ganhou o equipamento durante a campanha presidencial de 2014 por conta de suspeitas de que a campanha estava sendo alvo de espionagem.

No último dia 18, a PF deflagrou a Operação Patmos, na qual cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Aécio, entre os quais um apartamento localizado na avenida Vieira Souto, em Ipanema, onde foi encontrado, entre outros objetos, o bloqueador de celular.

“Ele [bloqueador de celular] foi oferecido ao senador ainda na campanha presidencial de 2014, quando suspeitava-se de que conversas da sua equipe poderiam estar sendo gravadas. Porém, o aparelho jamais foi utilizado pelo senador”, afirma Alberto Toron.

A Operação Patmos se baseou em informações repassadas pelos empresários Joesley e Wesley Batista em seus acordos de delação premiada com a Lava Jato. As denúncias dos donos do frigorífico JBS motivaram o afastamento de Aécio do Senado por ordem do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Joesley entregou à Procuradoria Geral da República gravação de uma conversa que teve com Aécio na qual os dois combinam o repasse de R$ 2 milhões ao senador tucano. Aécio pediu o dinheiro ao empresário alegando que precisava pagar advogados que o defendem na Lava Jato.

No comunicado, o criminalista ressalta ainda que aguarda ter acesso a todos os documentos apreendidos durante as diligências da Polícia Federal no apartamento do cliente dele para esclarecer os fatos. Na avaliação do defensor, todos os documentos divulgados evidenciam “que nada que comprometa a atuação do senador foi encontrado”.

Outros objetos

Ao cumprir os mandados de busca em apreensão no apartamento de Aécio, a Polícia Federal encontrou vários objetos que foram, posteriormente, relacionados em um relatório divulgado nesta sexta-feira (26).

Além do bloqueador, os agentes federais apreenderam, por exemplo, "diversos documentos acondicionados em saco plástico transparente. Dentre esses papéis havia um azul com senhas, diversos comprovantes de depósitos e anotações manuscritas, dentre as quais a inscrição "cx 2".

A PF também apreendeu diversas obras de arte, entre as quais 15 quadros e 1 estátua. Uma das telas é de autoria do famoso pintor brasileiro Cândido Portinari.

O advogado de Aécio disse na nota divulgada neste sábado que a obra de Portinari foi feita, em 1961, especialmente para avô do senador mineiro, o ex-presidente Tancredo Neves.

Toron também ressaltou no comunicado que a folha com a inscrição “cx2” é desconhecida pela defesa do parlamentar e que ele espera ter acesso a esses documentos "o mais rapidamente possível" para demonstrar que não se referem a qualquer irregularidade.