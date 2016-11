EXAME NACIONAL Custo do adiamento do Enem

será de R$ 10,5 milhões

A Aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 3 e 4 de dezembro custará R$ 10.512.564,33, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Nesta data, prestarão o exame aqueles alunos que não puderam fazê-lo na data original, em novembro, por causa das ocupações das escolas por movimentos estudantis. Também estão incluídos os alunos que foram prejudicados por problemas de infraestrutura, como interrupção de energia elétrica no local de prova.

O custo envolve a impressão, a aplicação, a correção e a distribuição das provas e dos materiais administrativos para os mais de 271 mil candidatos que realizarão o Enem em dezembro. Na data original, dias 5 e 6 de novembro, o custo da prova foi de R$ 788 milhões e 5.848.619 pessoas compareceram ao exame, considerando a abstenção foi de 30%. As informações são do Ministério da Educação (MEC).

Locais de prova

Os locais de prova para quem prestar o Enem em dezembro devem ser divulgados na próxima terça-feira (22), segundo a assessoria de imprensa do Inep. Os candidatos poderão checar os novos endereços no site do Enem ou no aplicativo do exame criado pelo Ministério da Educação.

As notas individuais de todos os que fizerem o exame serão divulgadas no dia 19 de janeiro de 2017.