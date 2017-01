SP Cunhado mata adolescente de 14 anos

após briga por celular, diz polícia

A adolescente Jeniffer Santos do Carmo, de 14 anos, foi assassinada em Itaquaquecetuba após uma briga por causa de um celular, de acordo com informações passadas pelo delegado Eduardo Boigues neste sábado (28). De acordo com a polícia, o cunhado dela, de 22 anos, confessou o crime e foi preso. O assassinato foi na sexta-feira (27).

"Houve uma discussão por causa de um celular. O suspeito pegou o celular emprestado da vítima para falar com a mulher dele. Como estava demorando e ela queria dormir, ela pediu o celular de volta e começou a discussão", detalhou Boigues.

O rapaz ainda disse para a polícia que tinha usado drogas antes do crime. O suspeito vivia com a mulher na mesma casa que a vítima, que levou cinco facadas. A adolescente estava sozinha no imóvel com o suspeito no momento do crime. Os familiares que vivem na mesma casa estavam em Guarulhos.

De acordo com o delegado do Setor de Homicídios, aparentemente a vítima não tinha sinais de violência sexual. Mesmo assim, foi feita a coleta de material para exame. O laudo deve ficar pronto em 40 dias.

O suspeito está na Cadeia Pública de Mogi das Cruzes e será transferido quando abrir vaga no Centro de Detenção Provisória de Suzano, ainda segundo o delegado.